A Materia in viaggio col mercante alla scoperta delle origini del caffè

Il caffè è molto più di una bevanda: è una storia che attraversa continenti, una cultura che unisce popoli lontani, un filo invisibile che collega chi lo coltiva a chi lo consuma ogni giorno. È da questa consapevolezza che nasce la serata in programma lunedì 31 marzo alle 21.00 a Materia Spazio Libero a Castronno, nella frazione di Sant’Alessandro.

L’incontro, dal titolo “In viaggio col mercante: alla scoperta delle origini del caffè”, sarà condotto da Giancarlo Samaritani, appassionato e profondo conoscitore del mondo del caffè. Attraverso racconti, immagini, video e aneddoti, accompagnerà il pubblico in un percorso affascinante che parte dalle foreste africane, passa per le piantagioni dell’America Latina e raggiunge le zone montuose dell’Asia.

Sarà l’occasione per scoprire i volti e le storie dei produttori, comprendere il valore del loro lavoro e riflettere sull’impatto che le nostre scelte di consumo possono avere sulle loro condizioni di vita, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale.

