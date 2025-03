“Disturbi della nutrizione e alimentazione: informarsi, capire, agire”, un incontro a Varese

In occasione della Giornata Mondiale dei Comportamenti Alimentari, che si celebra ogni anno il 15 marzo, ASST Sette Laghi rinnova il proprio impegno nella promozione di stili di vita sani e nella cura dei disturbi alimentari, temi fondamentali per la salute fisica e psicologica.

Per l’occasione, un’équipe multidisciplinare del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ha organizzato un incontro aperto alla popolazione, ai professionisti e alle associazioni, con l’obiettivo di diffondere informazioni utili e sensibilizzare su questi temi cruciali per la salute e il benessere. L’incontro si terrà dalle ore 11.00 alle ore 13.00, nel Salone Estense in Via Luigi Sacco, 5 a Varese, e sarà un’opportunità per fare domande, informarsi e conoscere meglio le risorse a disposizione per chi affronta questi disturbi.

L’alimentazione è un aspetto cruciale per il benessere generale, ma purtroppo molte persone si trovano ad affrontare comportamenti alimentari disfunzionali che possono sfociare in disturbi come l’anoressia, la bulimia e il binge eating. Tali disturbi non solo compromettono la salute fisica, ma influiscono anche profondamente sul benessere emotivo e psicologico degli individui. È quindi di vitale importanza sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, sull’importanza di un’alimentazione equilibrata e di un supporto professionale tempestivo.

Per questo motivo, presso la Casa di Comunità di Varese e la Casa di Comunità di Laveno Mombello, sono attivi servizi dedicati a chi affronta difficoltà legate ai disturbi alimentari. Questi Ambulatori offrono prime visite con un approccio multidimensionale integrato, mirato al benessere psicologico e fisico dei pazienti. L’équipe interdisciplinare coinvolge medici psichiatri, psicologi, psicoterapeuti e dietisti per un trattamento globale e personalizzato.