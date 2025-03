Forza Italia Varese ha un nuovo segretario cittadino: Salvatore Leggio

Forza Italia Varese ha un nuovo segretario cittadino: si tratta di Salvatore Leggio, 65 anni, avvocato con studio in via Piave. La sua elezione è avvenuta per acclamazione nel pomeriggio di sabato 29 marzo, durante il congresso del partito che si è svolto al Palace Hotel, alla presenza di circa un centinaio di iscritti.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure di spicco della politica locale e regionale: tra gli intervenuti in particolare l’assessore regionale Simona Tironi, il segretario provinciale Simone Longhini, il vicesegretario regionale Giuseppe Taldone e l’europarlamentare Letizia Moratti, in collegamento telefonico. Presenti anche il consigliere regionale Giuseppe Licata.

Tra gli esponenti delle altre formazioni politiche, era presente il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo per Noi con l’Italia, il neoeletto segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Enrico Argentiero. il segretario cittadino della Lega Marco Bordonaro e Franco Formato per Lombardia Ideale.

Tra i partecipanti c’era infine anche il sindaco di centrosinistra di Varese, Davide Galimberti, che ha accolto l’invito degli esponenti di Forza Italia e ha portato il proprio saluto.