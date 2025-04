Dopo il congresso, Forza Italia struttura il lavoro a Varese: ecco i nuovi incarichi

Forza Italia nella città di Varese si riorganizza. Dopo il congresso cittadino che si è recentemente svolto al Palace Hotel e che ha visto l’elezione all’unanimità di Salvatore Leggio come segretario e della nuova segreteria cittadina, composta da 30 persone, ora l lavoro si struttura ulteriormente.

A questo scopo, il nuovo segretario ha pensato di coinvolgere più direttamente alcune persone a cui affidare incarichi operativi con l’intento di coadiuvarlo nell’azione, in unità e condivisione degli obiettivi e delle strategie e li ha presentati ufficialmente nella serata di giovedì 17.

Gli incarichi resi pubblici sono: per l’amministrazione e la tesoreria è stata chiamata Barbara Chelazzi, come vice-segretario e responsabile della formazione è stato nominato Enrico Angelini, all’organizzazione è stato chiamato Roberto Ragusa, per le adesioni è stata nominata Giuliana Bianchi, della questione elettorale si occuperà Gianluca Franchi, alla comunicazione ed immagine è stato chiamato Domenico Battaglia, mentre infine su principi, valori, memoria storica, e rapporti con le associazioni è stato nominato Carlo Del Grande

«Ho coinvolto persone impegnate professionalmente in vari campi, che mi hanno dato grande disponibilità a portare avanti insieme questo lavoro – ha spiegato il Segretario Salvatore Leggio – dedicando tempo ed energie allo sviluppo del nostro Movimento e soprattutto mettendosi a servizio del Bene comune. La mia porta, che null’altro deve essere se non la porta di Forza Italia, sarà sempre aperta a chi avrà voglia di lavorare e di costruire in unità. Il lavoro comune e il dialogo costruttivo e leale anche in politica portano un valore aggiunto: questa la strada che vogliamo percorrere».