Il canto degli italiani

La maestra spiega, e sulla lavagna ha steso una bandiera tricolore. La classe è attenta e ogni alunno ha il vestito della festa.

– La bandiera della Repubblica italiana è il tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.

– Signora maestra, avete sentito come sono musicali le parole nelle nostre lingue?

– Pino, a cosa alludi?

– Avete detto di tradurre indialetto l’articolo della costruzione.

– L’art. 12 della Costituzione, non costruzione, e si dice dialetto!

– E che ho detto? Vabbuò, ma quando abbiamo letto io ho sentito una musica.

– Pino, tu senti sempre musica, per qualsiasi cosa.

E il ragazzo canticchia.

Franz, il trentino: La bandiera italiana l’è de tre colori: vert, bianc e ros, tre righe en pè grande uguali.

E Agata, di Sicilia: A bannera dã Repubblica è u triculuri italiano: virdi, biancu e russu, a tri strisci virticali dã stessa misura.

Salvo, il sardo: Sa bandera de sa Repùblica est su tricolori italianu: birdi, biancu e rùbiu, a tre stiras verticalis de misura uguali.

Antonio, di Catanzaro, con l’indialetto respirato: A bandèra d’a Repubblica è u tricolora italianu: virda iancu e russu a tri strisci verticali de uguala misura.

Lino, barese: La pannère de Repubbliche iè u tre chelò retaggliàne: verde, bianghe e rrusse, a trè strisce vertiecàle deuàle grannèzze.

– Io e Gennarino non abbiamo capito niente – dice Pino.

Alberto, il piemontese, è salito in piedi sulla sedia: El drapò da Republica a l’é ël tricolor italian: verd, bianch e ross, a tre bande verticaj dj’stesse dimension.

E Silvia, figlia del direttore della banca che è milanese: La bandera de la Repubblica l’è ‘l tricolor italian: verd, bianch e ross, a tri band verticai tucc istess.

Maria, viene dalla Liguria: A bandêa da Repùblica a l’ é o tricolôre italiàn: vèrde, giànco e rosso, a træ strisce verticâli grande pæge.

E finisce Gennarino: ‘A bandiera d’ ‘a Repubblica è ‘ Tricolore: verde, jànco e russo, cu tre strisce d’ ‘a stessa misura.

– Signora maestra, l’avete sentita ora la musica?

– E allora cantiamo tutti: Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi.

– È l’inno che ci avete imparato.

– Insegnato, Pino, insegnato. Continuiamo:

– Raccolgaci un’unica bandiera, una speme: di fonderci insieme già l’ora suonò. Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte. L’ Italia chiamò. Uniamoci, amiamoci…

Racconto di Laura De Filippo (www.ilcavedio.org), in occasione della Festa dell’Unità nazionale del 17 marzo

