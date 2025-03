Otto alloggi Aler ai Vigili del Fuoco di Varese, “Iniziativa fondamentale che si può replicare”

Sono state consegnate nella mattinata di mercoledì 12 marzo le chiavi di otto appartamenti Aler destinati ai Vigili del Fuoco. All’evento, che si è tenuto alla sede Aler di via Monte Rosa a Varese, erano presenti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme agli assessori regionali Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Francesca Caruso (Cultura). Oltre alle istituzioni lombarde, protagonisti dell’accordo di collaborazione anche il presidente di Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, Stefano Cavallin, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Fabrizio Piccinini, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, Mario Abate e il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello.

Saranno otto gli appartamenti, per una trentina di posti letto, disponibili per gli operatori del Varesotto che vede la provincia dei laghi apripista di un progetto pilota che potrebbe venir esportato anche in altri contesti. Gli alloggi sono situati nei comuni di Gallarate, Somma Lombardo e Varese e sono stati recentemente riqualificati.

A fare gli onori di casa è stato Stefano Cavallin, Presidente di ALER Varese Como Monza Brianza: «Questo è un passo significativo per la collaborazione tra Aler e istituzione. Non è solo atto formale ma un progetto condiviso verso chi tutela ogni giorno la nostra incolumità, il frutto di un lavoro mirato per chi presta servizio alla sicurezza pubblica. Aler è orgogliosa di questa iniziativa, che è ovviamente replicabile. La presenza delle istituzioni conferma l’importanza di questo progetto. Non celebriamo solo un risultato raggiunto, ma poniamo le basi per collaborazioni future».

A portare la voce per i vigili del fuoco di Varese è stato il Comandante Provinciale Mario Abate: «Sono molto contento di essere qui perché siamo a celebrare una iniziativa brillante grazie alla disponibilità di Aler. Quello degli alloggi di servizio, che siano collettivo o famigliare, è una necessità pregnante per il Corpo Nazionale. Chi si sposta per lavoro ha ben presente cosa significa dover cambiare casa e doversi riorganizzare, quindi è palese che questa iniziativa non possa che aiutare a non scoraggiare le persone per venire a lavorare in questa bellissima provincia. Devo dire che questa iniziativa è un successo, gli alloggi sono belli e ristrutturati e spero sia il preludio perché si ripeta anche in qualche altra provincia».



Fabrizio Piccinini, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco: «Celebriamo un momento importante, in cui si sottolinea una convenzione che va a supporto del nostro Corpo. Noi interveniamo nel momento del bisogno e questa iniziativa è per noi assolutamente importante, che nasce in Provincia e si sviluppa con la Regione. Siamo abituati a fare gioco di squadra e questo in un qualche modo lo è: un territorio che va in aiuto».

Il Prefetto Salvatore Pasquariello: «Sono anche io orgoglioso per questa iniziativa perché dimostra un’eccellente sinergia istituzionale. Mi sono reso conto più volte di questa problematica e questa iniziativa conferma che le istituzioni possono collaborare con lo Stato. Offrendo questa opportunità ai vigili del fuoco, indirettamente si fa un piacere al territorio. Credo che l’iniziativa sia replicabile e per questo ho provveduto a richiedere per tutte le forze dell’ordine del Varesotto 70 unità abitative».

Diretto protagonista dell’iniziativa è stato l’Assessore Regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco: «Parliamo di otto alloggi che dimostrano la peculiarità di un corpo che spesso riconosciamo solo nel momento del bisogno. Pensiamo un po’ in prevenzione e abbiamo dimostrato che in Lombardia si può fare. Questo accordo quadro con il Ministero porta il messaggio importante che la collaborazione porta risultati. Gli alloggi Aler devono servire a chi ha bisogno e a chi fa funzionare la nostra comunità. Parliamo di dignità e lavoreremo per soddisfare le richieste anche per altre iniziative di questo tipo, che siamo sicuri si possa attuare anche per la capacità di reazione di Aler».



È infine stato il momento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Si tratta di un accordo istituzionale e questa è la prima cosa da sottolineare. Quello delle abitazioni per i funzionari pubblici sta diventando un problema per l’oggettivo aumento del costo della vita. Questo è un modo concreto per rispondere e far sì che gli operatori riescano a rimanere sul territorio. Stiamo cercando di dare risposte a tutti coloro che fanno parte della macchina amministrativa. Queste scelte vanno nella direzione giusta per migliorare le condizioni di vita anche nelle case di edilizia, che devono essere un luogo dove tante diverse professionalità e persone possano vivere in maniera serena. Come sempre ci muoviamo prima a Varese e continuiamo su questa strada. Poi le altre regioni lentamente ci verranno dietro».

Alla conferenza e alla consegna delle chiavi hanno partecipato anche Francesca Caruso, Assessore Regionale alla Cultura, i Consiglieri Regionali varesini Emanuele Monti, Romana Dell’Erba e Giuseppe Licata, oltre ai rappresentanti dei comuni interessati.