Trecento ragazzi delle secondarie per le semifinali dei Giochi Matematici all’Insubria

Il 15 marzo si svolgeranno in tutta Italia le Semifinali della 32^ edizione italiana dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dal Centro Pristem dell’Università Bocconi.

Gli iscritti erano 40mila in tutta Italia e 400 di questi hanno affrontato la prima selezione nella storica sede di Varese.

Domani alle Semifinali di Varese, che si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Varese, si scontreranno a colpi di giochi matematici quasi 300 concorrenti, oltre la metà provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado. Una buona parte provenienti dagli Istituti superiori della provincia e anche qualche universitario e appassionato di giochi logici.

In gara però ci sono anche i giovanissimi: particolare 165 giocatori per la categoria C1 (classi prima e seconda della scuola secondaria di I grado) e 80 per la categoria C2 (classi terza della scuola secondaria di I grado e primo anno della scuola secondaria di secondo grado).

Solo il 10% di loro riuscirà ad essere ammesso alla finale nazionale che si disputerà a Milano il prossimo 10 maggio, mentre la finalissima internazionale quest’anno sarà a Tunisi, il 23 e 24 agosto 2025.