Una battaglia contro il tempo: incontri a Varese per affrontare il flagello del Fentanyl

Ogni giorno, migliaia di vite vengono spezzate dal Fentanyl e da altre droghe sintetiche, lasciando famiglie, scuole e comunità a fare i conti con il dolore e l’impotenza. EcoRun Varese, fedele al tema portante della 6° edizione della manifestazione in programma nei prossimi 10 e 11 maggio a Varese – “SPORT E BENESSERE” – organizza nella storica cornice di Villa Recalcati il convegno “Fentanyl e droghe sintetiche: strategie di prevenzione e di intervento”.

Due sessioni per due differenti target  per gli studenti: venerdì 28 marzo dalle 8.30 alle 10.00 presso l’ISIS Newton di Varese  per il pubblico: sabato 29 marzo dalle 14:30 alle 17:30, presso la Sala Convegni della Provincia di Varese a Villa Recalcati Il perché dell’evento Organizzato per sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sui crescenti pericoli legati al consumo di droghe sintetiche, con un focus particolare sul Fentanyl, l’incontro riunirà studenti, esperti di sicurezza, psicologi e rappresentanti delle istituzioni in un dialogo aperto. L’obiettivo? Conoscere, capire e combattere insieme una delle piaghe più drammatiche del nostro tempo.

Programma di sabato 29 marzo

Dalle 14:30 alle 17:30, un viaggio attraverso prospettive diverse:  Le voci della comunità: Interventi di saluto da Daniele Marzagalli (Dirigente scolastico), Giuseppe Micalizzi (Presidente EcoRun Varese) e Michele Di Toro (Consigliere Provinciale).  I protagonisti di domani Studenti delle classi 5A, 5B e 5C di Biotecnologie Sanitarie dell’ISIS Newton di Varese che presenteranno “La nuova frontiera della dipendenza”.  Lotta sul campo Luca Manfredi e Andrea Monaco della Squadra Mobile della Polizia di Stato illustreranno le sfide quotidiane per contrastare il traffico di Fentanyl.  L’impatto nascosto Iolanda Santafata, psicologa, esplorerà le conseguenze psicologiche delle droghe sintetiche.  Conclusioni Pietro Pitruzzello, docente presso l’ISIS Newton e l’Università dell’Insubria di Varese chiuderà il pomeriggio con una riflessione su come la conoscenza scientifica possa essere la nostra arma più potente. Call to Action Non è solo un convegno, ma un appello a tutti noi. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.