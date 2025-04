Alla scoperta delle competizioni per auto storiche: guida e strategia

“Avvicinamento alle competizioni per auto storiche” in partenza da martedì 8 aprile è il nuovo laboratorio promosso da Varese Corsi dedicato agli appassionati di auto d’epoca che vogliono apprendere le regole delle gare di auto d’epoca.

Pensato per neofiti che desiderano apprendere le basi di questa affascinante disciplina, il corso sarà suddiviso in due lezioni, une strettamente teorica e una pratica. Non si parlerà solo di velocità ma anche di precisione, strategia e controllo.

La lezione teorica si terrà martedì 8 aprile, dalle 20:00 alle 22:30 per un’introduzione alla lettura del Road Book, alle tabelle tempi e distanza e infine alla strumentazione necessaria per affrontare una gara.

La lezione pratica invece si terrà sabato 12 aprile dalle 10:00 alle 16:00 per mettere in campo quanto appreso. Sarà un’occasione perfetta per comprendere il funzionamento delle classifiche e ricevere consigli su come prepararsi al meglio per una competizione. Verranno inoltre fornite indicazioni utili sulla scelta dell’auto ideale e sulle modalità di ricorso in gara.

