Le comunità di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno si ritrovano per pregare per Papa Francesco

Le parrocchie di Busto Arsizio questa sera, 22 aprile, nella basilica San Giovanni pregheranno per Papa Francesco. Alle 20.30 ci sarà la recita del rosario e a seguire, alle 21 la messa celebrata dai sacerdoti della città.

La comunità cattolica di Gallarate si ritrova alle ore 21 nella basilica di santa Maria Assunta , chiesa giubilare, per una veglia di preghiera.

Sempre questa sera alle 21 è in programma nella chiesa prepositurale dei santi Ss. Pietro e Paolo di Saronno è in programma la messa in suffragio concelebrata da più sacerdoti.

La parrocchia saronnese conferma il Triduo dal 24 al 26 aprile nel Santuario della Madonna dei Miracoli che, viste le circostanze e il rinvio della canonizzazione di Carlo Acutis, non sarà più “giorni di festa per Carlo Acutis”, bensì “giorni di preghiera con Carlo Acutis”.

Sarà alle 20.30 l’appuntamento nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Rosario, in via Verdi 15 a Castiglione Olona per recitare il rosario e celebrare l’eucarestia per il pontefice.

Nel Duomo di Milano, infine, l’arcivescovo Mario Delpini presiederà la messa di suffragio a partire dalle 17.30. Sarà possibile seguirla in streaming su www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesadimilano.