Nella Settimana mondiale delle Vaccinazioni, Asst Sette Laghi offre quattro giorni di vaccini gratuiti

Come ogni anno, nell’ultima settimana di aprile si celebra la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni con l’obiettivo di mettere in luce l’importanza dei vaccini per proteggere la salute delle persone di tutte le età.

Per l’occasione Asst Sette Laghi nelle giornate del 22, 23, 24 e 26 aprile offrirà gratuitamente e con accesso libero una serie di vaccinazioni. Ecco quali:

· Vaccinazione HPV – per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 26 anni compiuti (residenti in Lombardia) non vaccinati in precedenza

· Vaccinazione Herpes Zoster e Pneumococco – per i nati dal 1952 al 1960

· Vaccinazione Antimeningococco – per ragazzi e ragazze a partire dagli 11 anni di età

· Vaccinazione Difterite-tetano-pertosse-polio (DTPK) – adulti non vaccinati negli ultimi dieci anni, a partire dagli 11 anni compiuti

Nel dettaglio le vaccinazioni saranno somministrate nei seguenti giorni e luoghi:

·Martedì 22 aprile nei Centri Vaccinali di Arcisate, Luino e Sesto Calende, dalle 14:00 alle 16:00

· Mercoledì 23 aprile nei Centri Vaccinali Luino e Gazzada dalle 14:00 alle 16:00

· Giovedì 24 aprile nei Centri Vaccinali di Laveno, Tradate e Sesto Calende dalle 14:00 alle 16:00

· Sabato 26 aprile nel Centro Vaccinale di Viale Borri a Varese dalle 10:00 alle 15:00