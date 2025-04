Una “Bumba da Cursa” per 440 appassionati

NOTIZIARIO UISP del 30 aprile 2025

PASSIONE RUNNING – Una Bumba da Cursa

.

A Pasquetta, nel Parco Alto Milanese, si è svolta la terza edizione 3a edizione di Bumba da Cursa, quest’anno per la prima volta associata anche al circuito Piede D’oro. Gli iscritti sono stati 440, un ottimo risultato, soprattutto considerata la tanta pioggia dei giorni precedenti che ha bagnato il terreno e che avrebbe potuto scoraggiare la partecipazione dei runners.

La manifestazione è stata organizzata da Bumbasina Run, associazione sportiva dilettantistica nata a Busto Arsizio nel 2017 e affiliata alla Uisp. Il nome Bumbasina Run è un omaggio a Bumbasina, maschera carnevalesca della Città di Busto Arsizio, figlia della marcata tradizione tessile ed industriale della città.

L’associazione si caratterizza per amicizia, entusiasmo e soprattutto la voglia di correre «senza l’ossessione del risultato cronometrico». Il traguardo si raggiunge partecipando, stando insieme, portando l’energia della corsa in mezzo alla gente. Risultato raggiunto “a bumba”.

BASKET, FIRST LEAGUE – Tempo di ottavi di finale

Tre partite si sono disputate mercoledì 23 aprile, con due incroci che si sono conclusi sul 2-0 e con le

relative qualificazioni di Just Drink It e Deportivo Elite. I malnatesi di Della Valle hanno eliminato gli Sharks Albizzate, vincendo al PalaMadda per 53-51. I locali sostanzialmente restano avanti, seppur raggiunti sul 45 pari, decisivo Milani nel finale. Il Deportivo di coach Giana ha sbancato Castelletto Ticino e ha posto fine alla stagione dei novaresi, 2-0 e qualificazione meritata ai quarti per i varesini. Nella serie fra Somma Lombardo e Tradate, è arrivato dapprima il pareggio dei tradatesi di Zorzi, che si sono imposti 77-72 in gara2. Ventiquattro ore dopo, nel match decisivo, al PalaSomma, la Fulgor ha rispettato il fattore campo, vincendo 64-55, aggiudicandosi la serie e conquistando i quarti di finale.

Ha chiuso la pratica anche il Montello Young, che ha sbancato il Pala di via Tevere a Villaguardia, superando i combattivi lariani padroni di casa, allungando nel terzo periodo. I Montelliani di Spissu sono ai quarti di finale, dove sfideranno Just Drink It in un derby attesissimo, game over stagionale per il Gs Villaguardia. Di conseguenza, sono 6 le squadre già al terzo turno playoff con Besozzo, Montello, Fulgor Somma, Irish Venegono, Deportivo e Just Drink It.

25 APRILE – Il messaggio di Tiziano Pesce: “Lo sport rende la società più inclusiva”

«L’Uisp trae le sue radici proprio da quell’impegno e dal sacrificio dei partigiani e delle partigiane e di tutti coloro che lottarono per la nostra libertà – ha detto il presidente nazionale Tiziano Pesce in occasione del 25 aprile – Continuiamo allora a coltivare la memoria della Resistenza, lo facciamo nel solco dei valori antifascisti scolpiti non solo nella Costituzione ma anche nel nostro Statuto, lo facciamo continuando ad attualizzare l’impegno di uno dei più grandi corpi intermedi sociali, presente in ogni angolo d’Italia, che attraverso lo sport e l’attività fisica promuove ogni giorno una società più inclusiva e solidale e valori come libertà, partecipazione, giustizia».

«Tutto questo immaginando un futuro migliore del presente in cui viviamo. Uno sportpertutti che mai come in questo momento storico può essere un potente strumento per promuovere la coesione sociale, la comprensione, il dialogo e la solidarietà tra le persone, e quindi la pace».