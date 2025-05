Arriva a Brinzio il “progetto Legalità Quotidiana”, a cura e con Giuseppe Battarino

Il progetto “Legalità Quotidiana”, curato dall’ex magistrato, giurista e scrittore Giuseppe Battarino, farà tappa a Brinzio nelle serate di lunedì 5 e lunedì 12 maggio, alle ore 21:00, presso la sala superiore del Museo della Cultura Rurale Prealpina, in via Trieste 24.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Biblioteca Comunale di Brinzio con il patrocinio dei Comuni di Orino e Castello Cabiaglio, è aperta a tutti i cittadini. L’obiettivo è promuovere una cultura condivisa della legalità e del rispetto delle regole come base per una convivenza civile più consapevole e partecipata.

Durante i due incontri, Giuseppe Battarino affronterà con linguaggio semplice e accessibile i temi della sicurezza urbana, della giustizia, del rispetto delle norme e della comunicazione dei fenomeni criminali. Il tutto sarà arricchito da immagini, video, esempi tratti dalla cronaca, dal cinema e da sceneggiati televisivi, per rendere i concetti più vicini all’esperienza quotidiana.

Giuseppe Battarino, nato a Lugano nel 1959, ha ricoperto importanti incarichi nella magistratura italiana: pretore a Luino e Varese, pubblico ministero a Busto Arsizio, giudice penale e per le indagini preliminari a Varese. Ha collaborato con la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie e ha insegnato Diritto penitenziario e Diritto processuale penale presso l’Università dell’Insubria. È autore di saggi giuridici, articoli, racconti, romanzi e opere teatrali. Attualmente insegna Comunicazione pubblica all’Università dell’Insubria.

Il progetto ha già toccato oltre 20 Comuni delle province di Varese e Como, riscuotendo sempre grande partecipazione e interesse. Grazie alla chiarezza espositiva e a uno stile coinvolgente e divulgativo, Battarino rende comprensibili e appassionanti temi spesso percepiti come complessi o distanti. Chi partecipa ne esce arricchito, con nuovi strumenti per comprendere meglio ciò che legge sui giornali o vede alla TV.

Un’occasione preziosa per avvicinarsi ai temi della giustizia e della legalità in modo semplice, concreto e partecipato. Due serate per ascoltare, riflettere e dialogare con uno dei protagonisti del mondo giuridico italiano, con l’obiettivo di costruire insieme una cittadinanza più consapevole e responsabile.