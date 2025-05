Ferri dopo il goal vittoria: “Un’emozione fortissima. Dobbiamo restare concentrati per il ritorno”

La Pro Patria supera 1-0 la Pro Vercelli e si porta in vantaggio nel doppio confronto dei playout. Nella sala stampa dello Speroni di Busto Arsizio i protagonisti commentano i primi novanta minuti.

CANIATO (all. Pro Patria)

«Il gol di vantaggio ha spostato gli equilibri, perché adesso la Pro Vercelli dovrà fare la gara: sarebbe stato diverso andare al Piola con lo 0-0. La voglia che hanno dimostrato i nostri centrocampisti si è fatta sentire. Oggi il palleggio dei centrocampisti della Pro Vercelli nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, nella ripresa sono stati bravi i ragazzi. La fase difensiva dipende anche dalla sinergia con chi sta a centrocampo e in attacco. Come abbiamo gestito le energie dopo la fine della stagione? Arrivavamo da un periodo di gare importanti, a volte il risultato è sfuggito per dettagli ma le ultime gare hanno mostrato una Pro Patria con una motivazione molto forte, consapevole di saper mantenere il gioco per tutti i 90 minuti.

GARDANO (all. Pro Vercelli)

Con il massimo rispetto di tutti, se non batti la Pro Patria è giusto retrocedere. Il risultato comunque lascia aperto il discorso, perché si ragiona sui 180 minuti. Abbiamo subito goal perhé abbiamo fatto un errore tattico in uscita, avremmo dovuto essere più accorti, siamo usciti “a treno” dopo aver giocato sempre la partita in un modo diverso, e abbiamo pagato a caro prezzo. Secondo me abbiamo comunque fatto una buona gara. I cambi? Alcuni sono stati forzati a causa dei crampi ma penso siano cose gestibili in settimana in vista il ritorno. Nel finale c’è stato un calo fisico innegabile e abbiamo fatto fatica.

FERRI (autore del goal)

Questa vittoria è un piccolo vantaggio vittoria, ma dobbiamo essere concentrati ugualmente per la prossima gara. Il goal è stata un’emozione fortissima, sposta gli equilibri in vista del ritorno, abbiamo un piccolo vantaggio. Penso che andare lì con lo 0-0 sarebbe stato più difficile, ma ancora non è stata fatto niente.

La mia posizione in campo (ha iniziato la carriera da mezzala, ndr.)? Mi metto sempre a disposizione del mister, quest’abbiamo abbiamo utilizzato prevalentemente il 3421, mi sono tranquillamente adattato anche da mediano: è un ruolo che mi piace e c’è la possibilità di affacciarsi in avanti come stasera. La fascia da capitano? Una grande soddisfazione, è un motivo d orgoglio per me, ho fatto qui le giovanili e sono arrivato in prima squadra.