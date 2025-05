Obiettivo Saronno presenta programma, candidati e sede elettorale mercoledì 7 maggio

Mercoledì 7 maggio alle 19 la coalizione di liste civiche che sostiene la candidatura a sindaco di Novella Ciceroni apre le porte della nuova sede elettorale in Corso Italia per la presentazione delle liste, dei candidati e del programma.

Un appuntamento per conoscere le proposte di Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno SiCura, forze civiche che si propongono come alternativa per l’amministrazione della città. Le tre liste, che fanno riferimento a una visione di Saronno orientata alla partecipazione, alla sicurezza e al futuro, illustreranno nel dettaglio i programmi e le persone che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze e la propria passione civica, supportando la candidatura di Novella Ciceroni alla guida della città.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.