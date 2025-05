Per l’infortunio mortale di Bodio Lomnago rito abbreviato per uno degli imputati

Udienza in camera di consiglio nella mattinata di martedì per accertare le responsabilità sulla morte di Vasile Atomei, l’operaio deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto nel dicembre 2021 a Bodio Lomnago mentre era in costruzione una palestra pubblica (nella foto, l’area cantiere).

Dei sette originari indagati, fra cui il sindaco del paesino, se ne aggiunsero altri tre, passaggio che portò alla chiusura delle indagini nel gennaio 2024. Da allora la palla è passata al giudice per l’udienza preliminare, primo passo verso un eventuale processo.

Uno degli imputati, il titolare della ditta che aveva fornito il cemento ha scelto di accedere al rito abbreviato; la sua posizione sarà discussa il prossimo 14 ottobre, quando il pubblico ministero formulerà le proprie richieste, sia sul rito alternativo sia sui rinvii a giudizio degli altri coinvolti. Gli avvocati delle difese interverranno il 21 ottobre.

Il pubblico ministero aveva nell’immediatezza dei fatti disposto una perizia cinematica sulla “betonpompa“ parcheggiata quel giorno, il 14 dicembre 2021, lungo la strada di accesso al cantiere per il getto delle fondamenta in calcestruzzo. Proprio nel corso di questa operazione è avvnuto l’infortunio che non ha lasciato scampo all’operaio 51enne.