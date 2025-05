Svincoli A8 chiusi e Statale trafficata tra Gallarate e Varese. “Non si poteva aspettare le ferie?”

Scattano le chiusure per manutenzione degli svincoli dell’autostrada A8 e “esplode” il traffico sulla Statale 341 tra Varese e Gallarate. La prima chiusura – quella dello svincolo di Cavaria, diurna e notturna – è iniziata lunedì scorso e Varesenews aveva già segnalato i disagi legati all’aumento del traffico sulla Statale, particolarmente evidente perché Cavaria è usata come “scorciatoia” per evitare la barriera di Gallarate, per chi dal Sud va verso Varese.

Da sabato 10 maggio, alle 21, scatta la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno (in entrata, direzione Varese, in uscita, per chi arriva da Milano) per una settimana, fino all’alba del 17 maggio.

Una mossa che ha sollevato le preoccupazioni e anche una garbata protesta dei sindaci della zona della Valdarno.

Ad esempio Emilio Aliverti, sindaco di Jerago con Orago, che la definisce «una tegola ulteriore» dopo i cinque giorni di traffico dovuto alla chiusura di Cavaria. Aliverti sottolinea che il provvedimento sullo svincolo di Solbiate «nella giornata di domani [sabato 10] e dell’11 di fatto obbligherà chi dal Gallaratese vuole recarsi a Varese, ad entrare a Castronno o a Besnate, visto che la riapertura di Cavaria è prevista solo per la mattina del 12» (l’uscita di Cavaria, a dispetto del nome, si trova nella parte di fondovalle del territorio di Jerago con Orago).

Anche una volta riaperta Cavaria, comunque, rimarrà il disagio della deviazione parziale del traffico.

Aliverti lamenta la scelta delle tempistiche: «Le manutenzioni dei giunti dei cavalcavia sono indispensabili, ma mi chiedo se non potessero essere fatte durante le vacanze scolastiche (bastava attendere poche settimane), in modo da alleggerire (e di molto) l’impatto sulla viabilità di interi quartieri, davvero messi a dura prova in queste giornate a causa delle code infinite e del numero di mezzi e autoveicoli costretti a percorrere la strada statale e le vie adiacenti. Tant’è…»

Anche altri sindaci, come Giuseppe Gabri di Castronno, hanno messo in guardia i cittadini sull’aumento di traffico atteso. E con l’aumento di traffico anche dell’aumento dei tempi di percorrenza, ben evidenti già nei giorni scorsi.