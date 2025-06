Coppa del Mondo, i “big” del Varesotto non sbagliano l’esordio

Ha preso il via con il piede giusto la tappa italiana di Coppa del Mondo a Varese sia dal punto di vista organizzativo sia da quello dei risultati ottenuti dalle barche azzurre – e nostrane – più attese. Il meteo, alla Schiranna, è stato generoso: caldo e sereno con una brezza leggerissima che non ha dato alcun problema agli atleti in acqua fin dal mattino con i paralimpici e i pesi leggeri ad aprire le danze.

I cronometri sono quindi stati generosi con i vogatori più in vista della nostra provincia. Sia i fratelli Alice e Giovanni Codato, sia Gabriel Soares hanno ottenuto il passaggio del turno con piazzamenti rilevanti anche pensando alle finali di domenica. Molto bene anche Ilaria Spirito, già in finale con il quattro di coppia Italia 2, capace di fare meglio dell’equipaggio “titolare”. Ma andiamo con ordine.

CODATO A BRACCETTO

Il primo squillo arriva da Alice Codato (foto in alto – canottaggio.org) impegnata nel due senza con Laura Meriano. La capovoga di Oggiona con Santo Stefano ha condotto una gara impeccabile: l’Italia è andata presto in testa con un buon margine e nel finale di regata ha tenuto a distanza un Cile aggressivo chiudendo vicinissima ai tempi di Olanda e Gran Bretagna (nella batteria successiva). Niente da fare invece per Linda De Filippis, già azzurra a Parigi e qui impegnata con la giovane Samantha Premerl, goriziana tesserata per Gavirate e in forza al College dell’Insubria. Barca nuova, quinto posto e finale C per l’atleta di Travedona Monate.

La famiglia Codato, come da previsione, manda avanti anche il fratello maggiore Giovanni nel due senza maschile insieme a Nunzio Di Colandrea. Meglio dell’Italia solo la Nuova Zelanda di un soffio nella batteria più veloce ma azzurri ottimi nel tener testa all’Australia e a inserirsi tra le due potenze australi.

Fuori invece i giovani protagonisti della Canottieri Gavirate, Alessandro Timpanaro ed Edoardo Caramaschi imbarcati su Italia 2: disputeranno la Finale C «facendo però una grande esperienza ai massimi livelli» spiega il presidente rossoblu, Giorgio Ongania, in tribuna a osservare i suoi pupilli.

SOARES IN PRIMA FILA

In tarda mattinata è Gabriel Soares a mettere in acqua la sua determinazione. L’argento olimpico del doppio leggero rema ora sul doppio senior insieme a Niels Torre e intende migliorare il quarto posto agli Europei di Plovdiv. Alla Schiranna il besozzese-brasiliano domina con il compagno la batteria chiudendo ampiamente davanti a Belgio e Olanda. Semifinale conquistata da protagonisti, con anche Italia 2 brava a qualificarsi per il turno successivo con il valtellinese Tedoldi e il ligure Prati.

SPIRITO DA FINALE

Piccola e piacevole sorpresa nel quattro di coppia femminile: la barca B con la caravatese Ilaria Spirito fa lo sgambetto a Italia A prendendosi la piazza d’onore nella batteria vinta dalla Germania e vincendo il derby azzurro con discreto margine. Spirito – insieme a Stefania Buttignon, Giulia Orefice e Alice Gnatta – si è guadagnata un posto nella finale per le medaglie di domenica in una delle specialità olimpiche più affascinanti. Ci sarà anche Italia 1 ripescata grazie al buon tempo. Nel due di coppia niente da fare per l’altra gaviratese Giulia Borghi.

In finale A vanno anche i due quattro di coppia maschili: quello principale (argento a Parigi) e Italia B dove trovano posto sia Andrea Pazzagli sia Edoardo Rocchi, un toscano e un ligure tesserati però per la Canottieri Gavirate.

PARAROWING E LEGGERI – Tutte in finale le barche azzurre del pararowing con l’espertissimo Massimo Spolon quarto in batteria ma qualificato. Direttamente avanti le barche con gli atleti di Corgeno: il 2 senza con Litvinchuk e il 4 senza con lo stesso italo-bielorusso, Corda e la timoniera Reto.

Tra i leggeri promossi in finale nel singolo i fratelli comaschi Luca e Giovanni Borgonovo tesserati per Gavirate.

COSI’ POMERIGGIO – Nel pomeriggio tornano in barca i Codato e Spirito ma anche Davide Verità, tutti sugli “otto” che disputano le regate preliminari per assegnare le corsie della finale. I risultati nella nostra DirettaVN (CLICCATE QUI)