Disponibile l’edizione 39 dei Quaderni del Cairoli: saggi di filosofia, storia e letteratura ma anche foto di classe e progetti

C’è tanta filosofia, ma anche molta storia, un po’ di letteratura e qualche approfondimento scientifico. È disponibile l’edizione 39 dei Quaderni del Cairoli, una tradizione culturale che il liceo classico varesino porta avanti, tra le poche esperienze in Italia, voluta fortemente dall’allora preside Livio Ghiringhelli, scomparso l’estate del 2024, che curò personalmente la realizzazione del primo numero nel 1987.

L’edizione presenta ventisette saggi, il concorso Prina, due articoli del Laboratorio della Memoria, cinque contributi degli studenti di cui 4 su Giacomo Matteotti. Completano la pubblicazione la presentazione della neonata Delegazione varesina dell’Associazione italiana di cultura classica intitolata al professor Antonio Belli, la tradizionale sezione dedicata ai docenti e alle foto di classe.

390 pagine ricche di approfondimenti, ricerche, analisi, frutto di lavori originali che, in passato, sono stati utilizzati come fonti di ulteriori lavori scientifici o lezioni universitarie. L’indice dell’annuario, infatti, è on line, e si può raggiungere dal sito del liceo cairoli.

Nerella Botta e Paolo Pietrosanti della redazione hanno coordinato un lavoro impegnativo, data la quantità di contributi raccolti dopo attenta selezione. L’edizione dello scorso anno venne inviata al Presidente della Repubblica Mattarella che inviò un ringraziamento, congratulandosi soprattutto con i due redattori e con Salvatore Consolo che, da presidente dell’associazione Amici del Cairoli, sostiene l’impegno organizzativo oltre a scrivere come saggista: nell’edizione 2025 si legge il suo approfondimento legato a Orione, l’Oracolo delfico e la fondazione di Zancle/Messene tra mito, verità storica e ricerca identitaria.

I Quaderni del Caroli si possono richiedere direttamente al liceo classico varesino o consultare in biblioteca a Varese ma anche all’Archivio di Stato, alla Biblioteca civica di Milano, alla biblioteca di Brera oltre alle due biblioteche nazionali di Firenze.

Conclusa l’edizione 39, la redazione è già al lavoro per progettare il quarantesimo Quaderno, un risultato storico che andrà sottolineato.

La pubblicazione del Quaderno del Cairoli arriva sempre a conclusione dell’anno scolastico. Studenti, docenti e tutto il personale si stanno preparando per lo spettacolo finale, il saggio del teatro , l’esibizione del coro e le premiazioni finali. L’appuntamento è per la serata di venerdì 6 giugno, dalle 20 al teatro Nuovo di Varese.