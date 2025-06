Minibasket nei quartieri: si parte da San Fermo e Biumo Inferiore

La Casa del giocattolo solidale propone delle attività gratuite di minibasket per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni nei quartieri di Varese.

Le prime tappe sono il 14 giugno a San Fermo, presso il campetto di basket di via Sett Termini (dietro l’oratorio), e il sabato successivo, 21 giugno, all’oratorio di Biumo Inferiore (al civico 5 di piazza XXVI maggio).

Le attività si svolgeranno dalle ore 10 alle 11.30, sono a partecipazione libera e gratuita e sono rivolte a tutti i bambini e le bambine, anche e soprattutto per hi non ha mai giocato a pallacanestro.

Non è necessaria alcuna prenotazione, ma gli organizzatori raccomandano che ciascun bambino, assieme alla voglia di giocare e di stare insieme, porti con sé una borraccia d’acqua.

Promotore dell’evento è La Casa del giocattolo solidale, un’associazione di volontariato che si occupa di donare, in forma gratuita, attività ludiche, sportive e di sostegno allo studio per bambini e ragazzi di Varese, per prevenire o intervenire in sistuazioni di fragilità e difficoltà.

Per maggiori informazioni www.lacasadelgiocattolosolidale.it oppure 348 7538737.