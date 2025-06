Quattro anni per prepararsi, una sola occasione per eccellere

Il team di esperti psicologi della Federazione Italiana Psicologi dello Sport (FIPsiS) Lombardia, con oltre venti anni di esperienza, organizza, in collaborazione con Regione Lombardia, Italia dei Giochi, Coni e OPL, un evento imperdibile dedicato all’importanza della preparazione mentale e della psicologia dello sport nella preparazione olimpica e paralimpica.: l’appuntamento è per sabato 7 giugno 2025 a Milano, alla Sala Testori in oiazza Citta di Lombardia 1 A.

L’iniziativa vuole sottolineare come la psicologia dello sport possa fare la differenza nella gestione della pressione, nel miglioramento delle performance individuali e di squadra, nel recupero dopo un infortunio, nonché nel raggiungimento degli obiettivi. L’evento offrirà un’opportunità unica per confrontarsi con esperti del settore, esplorare le applicazioni pratiche della psicologia dello sport e scoprire nuovi strumenti per supportare atleti, allenatori, tecnici e dirigenti nel loro percorso verso l’eccellenza sportiva.

Il programma prevede sessioni interattive e discussioni coinvolgenti, con relatori di spicco nel campo della psicologia dello sport, che condivideranno esperienze e metodologie utilizzate a livello nazionale e internazionale.

L’ingresso è gratuito e rivolto a una vasta gamma di professionisti: dirigenti sportivi, staff tecnico, atleti, società e federazioni di tutte le discipline sportive.

Il convegno si svolge nell’orario 9.30-17.00.

Per iscrizioni: https://forms.gle/pR54wBAQiHooTTs77

Per info: crlombardia@fipsis.com