Un mandala per la pace: arte, musica e solidarietà a Materia

Il filo che unisce non è solo quello dell’uncinetto, ma quello invisibile della solidarietà, dell’ascolto e della creatività. Sabato 28 giugno 2025, dalle 14.30, Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno) ospiterà “Un Mandala per la Pace”, un pomeriggio aperto alla cittadinanza fatto di laboratori, musica, poesia e relazioni umane.

A promuovere l’iniziativa è l’Associazione Varese in Maglia odv, realtà attiva sul territorio e da anni impegnata nel volontariato sociale. L’appuntamento nasce dalla volontà di creare uno spazio di incontro e condivisione tra associazioni, gruppi e cittadini, attraverso attività accessibili a tutte le età e ispirate ai valori universali della pace e dell’inclusione.

Il programma è ricco e variegato: ci saranno laboratori creativi come quello per realizzare una borsetta all’uncinetto, per cui saranno a disposizione anche dei veri e propri kit per realizzarla, o quelli pensati per i bambini.

Ci saranno momenti dedicati al riuso e riciclo attraverso il baratto, letture poetiche e la costruzione partecipata di mandala collettivi che saranno anche disponibili, . Non mancheranno le emozioni della musica, con il coinvolgente spettacolo dei Cunta su di Graziano Ballinari e l’accompagnamento musicale nel pomeriggio con il gruppo Garage Fagirò, ma non mancherà anche una aperimerenda, e una estrazione finale a premi.

Tra un brano e l’altro, spazio sarà dato anche alle associazioni che collaborano con Varese in Maglia, che avranno modo di presentare le proprie attività e raccontare il proprio impegno nel sociale.