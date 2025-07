Ad Angera vele d’epoca e uscite in Sup per vivere il Lago Maggiore

Due giorni di attività tra sport e tradizione: barche storiche e pagaiare al tramonto per scoprire il fascino del lago in piena estate

Un’occasione unica per vivere il Lago Maggiore. Sabato 26 e domenica 27 luglio ad Angera, residenti e visitatori avranno la possibilità di solcare il Verbano a bordo delle imbarcazioni storiche, indossando per un giorno gli abiti dei “Laghée” che da generazioni hanno navigato sul Lago Maggiore. Nel fine settimana, previsti anche tour in Sup per chi vuole imbracciare la pagaia e esplorare le rive del lago.

Vele d’epoca dal Porto Asburgico

Sabato 26 e domenica 27 luglio il Porto Asburgico di Angera diventa punto di partenza per le uscite in vele d’epoca, organizzate dalla Fondazione Officine dell’Acqua insieme all’Associazione Vele d’Epoca Verbano.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Angera, offre a residenti e turisti la possibilità di salire a bordo di imbarcazioni storiche e vivere un’esperienza a contatto diretto con la storia nautica del lago. Le partenze sono previste a rotazione per tutta la giornata a partire dalle 9.00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@veledepocaverbano.com.

SUP tra alba e tramonto

Sempre sabato 26 luglio si svolgono le uscite in Sup (Stand Up Paddle), in programma alle 9.30 del mattino e al tramonto, per chi desidera scoprire Angera da una prospettiva unica, pagaiando tra scorci naturali e panorami suggestivi.

Le escursioni sono organizzate su prenotazione tramite il sito supmindfulness.it e sono aperte a tutti, anche a chi è alla prima esperienza.