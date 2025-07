Confident, il dentista di quartiere. La salute non va in vacanza

Un modello di odontoiatria di prossimità, efficace e accessibile, che in soli cinque anni ha rivoluzionato il rapporto tra pazienti e cura dei denti. Con una percentuale di successo del 98% negli impianti, l’attenzione alla prevenzione e l’apertura continuativa anche in agosto, Confident si conferma il “dentista di quartiere” per migliaia di famiglie. Ne parliamo con Marco Nunziati, direttore operativo e di Confident Studi Dentistici.

Com’è nato il progetto Confident?

Confident è nato nel 2020 portando con sé l’esperienza trentennale dei due soci fondatori. L’obiettivo fin da subito è stato quello di rendere la cura odontoiatrica accessibile e sostenibile per tutti, con un’attenzione prioritaria alla prevenzione.

Cosa significa davvero rendere “accessibile” il dentista?

Significa prima di tutto essere presenti e vicini al paziente. Le nostre sedi sono aperte dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00, con orario continuato. Questo consente a chi lavora o ha impegni familiari di trovare sempre uno spazio per curarsi. Inoltre, l’accessibilità economica è fondamentale: proponiamo piani di prevenzione, agevolazioni di pagamento e un rapporto trasparente tra qualità e costi.

Un’attenzione speciale va alla prevenzione. Come viene applicata concretamente?

Abbiamo investito nel piano di prevenzione di Confident, il Confident Plan, un servizio che ha trasformato il modo in cui molte famiglie si approcciano al dentista. Abbiamo accompagnato decine di migliaia di persone a una nuova cultura sanitaria, fatta di igiene professionale, controlli regolari e interventi tempestivi. Così, si evita di arrivare all’urgenza, che spesso è dolorosa e costosa.

E quando, invece, l’urgenza arriva… magari ad agosto?

Siamo consapevoli che la salute non va in vacanza. Per questo tutte le nostre sedi restano aperte per tutto il mese di agosto, con gli stessi orari di sempre. Durante l’estate gestiamo le urgenze odontoiatriche ma anche le cure programmate: chi ha ferie può finalmente dedicare tempo a quei trattamenti rimandati tutto l’anno.

Parliamo di risultati. Qual è la percentuale di successo degli impianti eseguiti?

Nei nostri studi, la percentuale di successo implantare è del 98%, che supera le medie nazionali e internazionali. In cinque anni abbiamo inserito quasi 10.000 impianti certificati, tutti accompagnati da un passaporto implantare con le specifiche del dispositivo, prodotto in Italia.

Qual è il segreto di un simile risultato?

Il successo si deve a materiali di qualità, tecnologie, personale altamente specializzato e un sistema di sorveglianza clinica costante. Abbiamo istituito un Comitato Scientifico interno, composto da tre professionisti selezionati, ciascuno esperto in una branca odontoiatrica. Il loro compito è seguire la formazione continua, supervisionare l’attività clinica e accompagnare i nuovi odontoiatri nel loro percorso. Inoltre, disponiamo di attrezzature all’avanguardia: TAC 3D, scanner per impronta digitale, strumenti di diagnosi precoce. Ma la tecnologia non basta: selezioniamo specialisti per ogni branca, affiancati da uno staff paramedico dedicato.

Possiamo quindi definire Confident un “dentista di quartiere”?

Assolutamente sì. Lo siamo diventati perché siamo presenti, riconoscibili e affidabili. Siamo un punto di riferimento, e i nostri pazienti non sono numeri: sono famiglie, bambini, anziani… persone che hanno trovato in Confident un modo nuovo di prendersi cura della propria bocca.

Gli Studi Confident sono aperti dalle 9 alle 20 da Lunedì a Sabato, anche nei periodi festivi.

Per prenotare un consulto nella sede di Varese in Viale Belforte 5B chiamare il numero 0332 1439370 oppure scrivere su Whatsapp al numero 347 0564239.

È possibile prenotare un appuntamento anche via mail scrivendo all’indirizzo:info@confident.dental

Confident Busto Arsizio

Piazza Manzoni 17, angolo Via Goito, Busto Arsizio

Tel. 0331 112 3330

Confident Varese

Viale Belforte 5B, Varese

Tel. 0332 143 9370

Sito internet | Facebook | Instagram | WhatsApp