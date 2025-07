Da Tentoni a Rugginenti: un’altra infornata di arrivi per il Varese

È arrivata un’altra infornata di tesseramenti da parte del Varese Football Club, che prosegue il lavoro per completare la squadra per la stagione 2025-2026. Come avvenuto una settimana fa (leggi qui), la società ha scelto di comunicare tutte insieme le firme arrivate negli ultimi giorni.

Sono cinque i nuovi arrivi di questa settimana. Il centrocampista classe 1997 Luca Palesi e il difensore classe 1994 Matteo Bruzzone sono nomi che avevamo già fatto (leggi qui), altri quattro invece sono delle novità.

Si parte da un altro uomo della mediana, anche lui classe 1997, Tommaso Tentoni (foto). Una lunga esperienza tra Serie D e Serie C con Seregno e soprattutto Novara, nell’ultima stagione si è diviso tra Riccione e Piacenza.

Il secondo portiere in rosa – dopo l’arrivo di settimana scorsa del 2007 Gabriel Bugli dall’Atalanta – sarà invece il classe 2006 Omar Rugginenti. Di scuola Milan, l’anno passato ha vestito la maglia del Pisa, giocando nel campionato Primavera 2.

Per la difesa, quota under, è arrivato anche il difensore destro classe 2007 Vittorio Salera, proveniente dalle giovanili della Cremonese prima e poi del Sant’Angelo, squadra con la quale ha già debuttato in Serie D.