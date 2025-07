Fatturato in crescita per Eolo: 245 milioni di euro, per 707mila clienti

L’Assemblea degli Azionisti di EOLO, Società leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA – fixed wireless access – ha approvato i risultati relativi all’anno fiscale 2024-25, che si è chiuso alla fine di marzo 2025.

Nell’ultimo esercizio, EOLO ha realizzato un fatturato pari a 245 milioni di euro, in crescita del 4,1% rispetto al precedente esercizio, mentre l’Adjusted EBITDA raggiunge quota 140 milioni. Questi risultati, assieme ad una marginalità sempre più importante, a quota 57,2%, confermano il consolidamento della società ormai in crescita sostenuta da anni, rafforzandone il ruolo nel settore delle TLC. Continuano a crescere anche i clienti, che arrivano a quota 707.000, in rialzo del 4,7% su base annua.

«Chiudiamo l’anno fiscale con risultati solidi che confermano la validità delle nostre scelte industriali e strategiche – dichiara Guido Garrone, amministratore delegato di EOLO – Registriamo una crescita sia del numero complessivo di clienti, sia della porzione che usufruisce di connettività ultraveloce: oltre la metà, infatti, naviga oggi in banda ultralarga. Questo rappresenta un traguardo importante, che ci spinge a proseguire nel contrasto non solo del digital divide, ma anche del digital speed divide, guardando al territorio nazionale nella sua interezza e non soltanto alle città meglio servite. Il nostro obiettivo resta quello di portare connettività stabile e veloce ovunque, curando due aspetti fondamentali che mirano a costruire la miglior esperienza cliente possibile: la qualità del prodotto da un lato, la sua relazione con l’azienda dall’altro, declinata sia in termini di assistenza tecnica da remoto che da presenza territoriale sempre più qualificata. Con l’aiuto di partner tecnologici di primo piano stiamo inoltre continuando a lavorare per realizzare la nuova rete FWA ultraveloce a 1 Gbps, un’infrastruttura innovativa che ci permetterà di portare connettività ad elevate prestazioni anche nelle aree più periferiche del Paese».

Cresce al 3,7% la quota di mercato di EOLO sul totale degli accessi a banda larga e ultralarga, attestandosi così come primo operatore nel Paese per la tecnologia FWA, segmento di cui rappresenta oltre il 28% delle linee (dati AGCOM). Ad oggi, oltre la metà dei clienti di EOLO (55%) beneficia già di una connessione in banda ultralarga fino a 300 Mbps, resa possibile dalla tecnologia FWA a onde millimetriche.

Dall’inizio dell’anno EOLO è impegnata nello sviluppo della prima infrastruttura FWA 5G stand-alone ad onde millimetriche, che non appoggiandosi su reti preesistenti 4G fornisce prestazioni migliori, come latenza inferiore e velocità più elevata. In particolare, la nuova rete consentirà di portare la connessione Internet fino a 1 Gbps fornendo una connettività ultraveloce con prestazioni paritetiche a quella della fibra anche dove questa tecnologia non è presente, con prestazioni in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. Un progetto all’avanguardia, unico nel suo genere a livello europeo, che EOLO sta realizzando insieme a partner tecnologici di livello internazionale per abilitare in Italia la connessione ultraveloce FWA basata su onde millimetriche e tecnologia 5G stand alone.

LE INFO SULL’AZIENDA

EOLO, che ha il suo headquarte r a Busto Arsizio, ,dove lavorano oltre seicento dipendenti, è un operatore nazionale di telecomunicazioni, leader nel campo della banda ultra-larga wireless (FWA) per il mercato residenziale e delle imprese. Garantisce un accesso di qualità alla Banda Ultra Larga con un focus sulle aree caratterizzate dal digital divide. È Società Benefit e la prima azienda di telecomunicazioni italiana ad aver ottenuto la certificazione B Corp. Copre oltre 7.000 comuni grazie a più di 4.100 BTS (ripetitori radio). Connette oltre 700.000 clienti, di cui 116.000 tra imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti. EOLO conta su una rete di oltre 17.000 addetti fra collaboratori, installatori tecnici e partner commerciali sul territorio.

