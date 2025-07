I fuochi d’artificio illuminano i laghi: domenica tra Arona e Angera e lunedì alla festa di Monate

Un fine settimana di spettacoli pirotecnici sui laghi quello che attende il territorio varesino, con i laghi protagonisti di due eventi che uniscono musica, gastronomia e il fascino intramontabile dei fuochi d’artificio.

Il Lago Maggiore si accende tra Arona e Angera

Sul Lago Maggiore torna Lumina, l’atteso spettacolo pirotecnico-musicale che unisce le sponde piemontese e lombarda tra Arona e Angera. L’appuntamento, in programma domenica 3 agosto sera, promette di incantare migliaia di spettatori con una coreografia di luci e suoni che danzeranno sull’acqua. Le note musicali scandiranno il ritmo delle esplosioni colorate, trasformando il bacino del Maggiore in un palcoscenico naturale unico nel suo genere (LEGGI QUI I DETTAGLI DELL’EVENTO).

L’evento, che richiama ogni anno un pubblico numeroso, è diventato un simbolo dell’estate lacustre, capace di fondere intrattenimento e valorizzazione del paesaggio: i castelli, i lungolaghi e le colline circostanti offrono scenari ideali per vivere l’esperienza.

Travedona Monate: quattro sere tra sapori, musica e fuochi sul lago di Monate

Pochi chilometri più a sud, a Travedona Monate, la festa prosegue con quattro serate d’estate dedicate alle eccellenze gastronomiche del territorio, concerti dal vivo e, lunedì 4 agosto sera, un emozionante spettacolo pirotecnico sul lago di Monate. Il programma alterna stand con piatti tipici, momenti musicali e intrattenimento per tutte le età, rendendo l’evento un punto di incontro per famiglie, giovani e turisti in cerca di autenticità e convivialità (LEGGI QUI I DETTAGLI DELL’EVENTO).

L’atmosfera è quella di una tradizione che unisce comunità e ospiti attorno al lago, con la magia dei fuochi a concludere in bellezza il fine settimana.

Fuochi anche a Casciago

E se non bastassero i due spettacoli pirotecnici sui laghi sarà anche Casciago a dare spettacolo venerdì 1 agosto con i bellissimi fuochi d’artificio, attesi alle 23 da tutti i casciaghesi e dalle tantissime persone che arrivano sul pratone di Sant’Eusebio per passare una serata con il naso all’insù in attesa dello spettacolo pirotecnico.