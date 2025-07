JazzAltro a Olgiate Olona punta sulla solidarietà

Uno spettacolo e un concerto per una serata che raccoglie offerte in favore della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona

JAZZaltro, la manifestazione che dal 2010 porta i suoni e le musiche del mondo tra le province di Varese e Milano, dà appuntamento a Olgiate Olona (Va) per una serata speciale.

Venerdì 25 luglio (ore 21), presso la Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona (Va), si terrà infatti una serata all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. In collaborazione con la Cooperativa Sociale Arca 88 Onlus di Olgiate Comasco e l’associazione Il Bastone ODV di Olgiate Olona, la compagnia teatrale Un po’ fuori presenterà lo spettacolo Un corpo negato: un potente racconto che è un inno alla vita, una denuncia dei pregiudizi e una rivendicazione dell’identità. Ventidue attori diversamente abili porteranno in scena le loro storie e le loro esperienze, trasformando il palcoscenico in un amplificatore delle loro voci. Un evento che promette di suscitare riflessioni profonde e coinvolgenti, con il supporto musicale dal vivo, “a note lente”, del duo BPM.

Seguirà un concerto solidale, tra jazz e world music, con Francesco Pinetti (vibrafono), Marco Simoncelli (armonica a bocca), Roberto Talamona (chitarra), Alessandro Grosso (fisarmonica), Carlos Buschini (basso acustico), Mario Caccia (basso elettrico) e altri amici di JAZZaltro: un incontro tra musicisti di provenienza e cultura diverse, uniti sul palco per una nobile causa.

Durante la serata verranno raccolte offerte in favore della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona. In caso di maltempo, il concerto sarà spostato al Cinema Teatro Nuovo AREA 101, sempre a Olgiate Olona.

JAZZaltro – XVI edizione – Dal 19 giugno al 30 agosto 2025

Inizio concerti: ore 21

Ingresso libero a tutti gli eventi con libera donazione.

On line: jazzaltro.it

FB: www.facebook.com/JAZZaltroTour

Instagram: jazzaltro.

Maggiori informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.