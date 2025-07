L’anima della materia: Eugenio Pellini a Maccagno con Pino e Veddasca

Una mostra al Civico Museo Parisi Valle celebra uno scultore tra Ottocento e Novecento. In concomitanza con l’apertura dell’esposizione, sarà inaugurato anche il nuovo spazio MuMa, che ospiterà il rinnovato book shop del museo

Sabato 19 luglio 2025 alle 17 si inaugura al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno la nuova mostra “L’anima della materia. Eugenio Pellini“, dedicata a uno degli scultori più raffinati e sensibili del panorama artistico italiano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nato a Marchirolo nel 1864 e scomparso a Milano nel 1934, Eugenio Pellini ha saputo imprimere alla materia un’intensità emotiva e spirituale che ne ha fatto un protagonista silenzioso, ma fondamentale, della scultura italiana.

La mostra, curata da Federico Crimi, Marco Dozzio e Mirko Agliardi, rappresenta un’importante occasione per riscoprire l’opera di Pellini attraverso un percorso ricco di suggestioni e approfondimenti storici e artistici.

In concomitanza con l’apertura dell’esposizione, sarà inaugurato anche il nuovo spazio MuMa, che ospiterà il rinnovato book shop del museo. Fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, questo nuovo ambiente fungerà anche da info point, configurandosi come un polo multifunzionale pensato per potenziare l’offerta culturale del territorio.

La mostra è resa possibile grazie alla collaborazione con: Atelier Pellini; Museo Lercaro, Bologna; Gipsoteca Spazio-Scultura Pellini Bozzolo del Comune di Marchirolo.

Con il sostegno di: Comune di Maccagno con Pino e Veddasca; Pro Loco Maccagno

“L’anima della materia. Eugenio Pellini” sarà visitabile fino al 2 novembre 2025.

Ingresso libero.