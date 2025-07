Martinenghi in finale dei 100 rana con il brivido

Tutto come da pronostico per Nicoló Martinenghi ai mondiali di nuoto a Singapore. Ma per raggiungere la finale dei 100 rana, gara in cui è stato Oro olimpico un anno fa, è dovuto passare da un replay.

Dopo aver finito la sua semifinale (l’altro italiano Viberti terzo) al primo posto, il campione di Azzate si è visto infliggere una squalifica per una discussa “gambata a delfino”.

Dopo la revisione dei Giudici di Gara, Martinenghi è stato poi riammesso e si è qualificato così per la finale mondiale che si disputerà domani, lunedì 28 luglio, e che lo vedrà come uno dei protagonisti se non come favorito.