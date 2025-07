Medici di medicina generale, il programma di ASST Sette Laghi per garantire la continuità assistenziale

A fronte della cessazione, a vario titolo, del rapporto convenzionale da parte di alcuni Medici di Medicina Generale operanti nel territorio afferente ad ASST Sette Laghi, l’Azienda ha prontamente attuato misure organizzative volte a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di base alla popolazione interessata.

Le azioni programmate, differenziate per ambito territoriale, consentiranno una transizione ordinata e senza interruzioni nei servizi erogati, nel rispetto dei principi di prossimità e accessibilità delle cure.

Di seguito, in dettaglio, le modifiche in programma nei mesi di agosto e settembre 2025:

Buguggiate: gli assistiti del Dott. Michele Leone saranno presi in carico da un nuovo Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) a decorrere dal 1° settembre 2025.

Castiglione Olona: gli assistiti della Dott.ssa Rebecca D’Amato Pascarella potranno recarsi, a partire dal 1° settembre 2025, agli uffici Scelta e Revoca o utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per selezionare il nuovo medico.

Gavirate: i pazienti della Dott.ssa Silvana Alberio riceveranno assistenza dai medici già operativi nell’ambito territoriale, a partire dal 1° settembre 2025.

Gazzada: il Dott. Tudor Munaro Popa dovrebbe proseguire regolarmente la propria attività.

Gemonio: la Dott.ssa Tiziana Cotti concluderà il proprio incarico il 1° agosto 2025. Gli assistiti sono invitati a effettuare una nuova scelta del medico recandosi agli sportelli Scelta e Revoca oppure tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Luino: gli assistiti della Dott.ssa Laura Marangoni saranno affidati all’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) a partire dal 1° settembre 2025.

Malnate: il Dott. Piero Corengia cesserà la propria attività a decorrere dal 1° settembre 2025. A partire dalla stessa data, tutti i suoi assistiti saranno affidati all’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT).

Venegono Inferiore e Superiore: per gli ex assistiti dei medici Dott.ssa Rosa Maria Bianchi Cervini e Dott.ssa Chiara Colombo, l’assistenza continuerà ad essere garantita dall’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT). A partire dal 1° settembre 2025 si inserirà un nuovo medico a tempo indeterminato, selezionabile tramite uffici Scelta e Revoca o Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).