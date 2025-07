Minibasket nei quartieri: a Giubiano una mattinata di gioco e sport per bambini

Un’occasione per avvicinarsi alla pallacanestro in un contesto inclusivo e divertente. Sabato 26 luglio 2025, dalle 10 alle 11.30, il Playground Rugby Varese di via Salvore 9, quartiere Giubiano, ospita una nuova tappa di “Minibasket nei quartieri”, iniziativa organizzata da La Casa del Giocattolo Solidale. L’attività è gratuita e aperta a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni, anche a chi non ha mai giocato a basket.

Un progetto per bambini e famiglie

L’obiettivo è offrire momenti di socialità e movimento, promuovendo lo sport come strumento di aggregazione. L’invito è rivolto a tutte le famiglie del quartiere e della città: basta portare una borraccia d’acqua, la voglia di giocare e di stare insieme.

Chi organizza

La Casa del Giocattolo Solidale è un’associazione di volontariato attiva a Varese che sostiene bambini e ragazzi in situazioni di fragilità attraverso attività sportive, ludiche e di supporto allo studio, offerte gratuitamente.

Informazioni utili

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito www.lacasadelgiocattolosolidale.it o contattare il numero 348 753 8737.