Via per Lozza a Varese, arriva la corsia pedonale: stanziati i fondi regionali

«Sono soddisfatto per l’approvazione in Consiglio Regionale del mio emendamento che prevede lo stanziamento di risorse regionali per la realizzazione di una corsia pedonale protetta nella via per Lozza, strada di collegamento tra il centro di Lozza e Largo Gajard a Varese»: si esprime così Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia, a margine del consiglio regionale dedicato al bilancio di assestamento.

Spiega Licata: «Si tratta di un’opera attesa da molti anni che ha una valenza territoriale perché riguarda una strada quotidianamente percorsa da moltissimi automobilisti e pendolari che da Varese si dirigono verso l’autostrada A8 e il sud della provincia. Il traffico intenso, la scarsa dimensione della carreggiata e le frequenti frane rendono quella strada molto pericolosa, soprattutto per le tante persone che la percorrono a piedi o in bicicletta, molti di loro per recarsi nel vicino supermercato o prendere il bus a Varese».

«È il tassello di un lavoro più ampio che ho dedicato in questi mesi ai temi del dissesto idrogeologico e della sicurezza stradale – precisa Licata – Solo qualche giorno fa, grazie al lavoro con i sindaci e l’assessorato regionale al Territorio, Regione Lombardia ha stanziato 1,3 milioni di euro destinati ai Comuni di Barasso, Cassano Valcuvia, Maccagno con Pino e Veddasca e Gavirate per contrastare il dissesto. Un importante risultato a cui ha fatto seguito in queste ore l’approvazione della proposta, che ho sottoscritto con i colleghi di Forza Italia, di adeguamento degli stanziamenti a bilancio utile a sostenere nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel corso del triennio 2025-2027. Molto bene anche l’emendamento, frutto della trattativa tra maggioranza e opposizione e sottoscritto trasversalmente, che stanzia 350.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della provincia di Varese».

«La tutela del nostro meraviglioso territorio e della sicurezza dei cittadini – Conclude il consigliere regionale – è una sfida che Regione Lombardia deve continuare ad affrontare a fianco dei Comuni, garantendo i presupposti per uno sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità».