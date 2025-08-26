A Castronno la festa di fine agosto tra specialità siciliane, musica e solidarietà

Una domenica all’insegna del gusto, del divertimento e del sostegno alle buone cause, con attività per grandi e piccoli

Domenica 31 agosto 2025 l’Area Feste di Castronno (via Piave 4) si anima con la tradizionale “Festa di fine agosto”, organizzata dall’Associazione Ali Libere e dalla Pro Loco Castronno. Dalle 10 alle 16, una giornata aperta a tutti, con stand gastronomici, animazione e iniziative solidali.

Cucina siciliana, motori e musica

Cuore della manifestazione sarà lo stand con specialità siciliane, pensato per offrire ai partecipanti un viaggio nei sapori tipici del Sud. Accanto al gusto, anche la passione per i motori con l’esposizione di auto e moto a cura di club locali.

Il ritmo della giornata sarà affidato al DJ set di Fabio Gervasi, che animerà l’evento con una selezione musicale pensata per accompagnare ogni momento della festa.

Divertimento per i più piccoli

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, con un’area giochi dedicata e diverse proposte di intrattenimento: disegni, gadget, karaoke, baby dance e uno spettacolo di magia. Sarà inoltre disponibile un campetto da calcio a 5 per il gioco libero.

Un evento per fare comunità

L’iniziativa nasce in collaborazione con diverse realtà locali, tra cui Il Ponte del Sorriso, Musica e Venti, Regina di Cuori, Abarth Club Varese, e altre associazioni impegnate nel sociale e nella promozione culturale. La festa ha infatti anche uno scopo solidale, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare su temi importanti.

Info utili L’ingresso all’evento è libero.

Per aggiornamenti e dettagli: pagina Facebook della Pro Loco Castronno.