A Varese nasce “One more chapter”, il gruppo di lettura young adult di Ubik

Un nuovo gruppo di lettura prende vita a Varese, ospitato dalla libreria Ubik di piazza del Podestà.

Si chiama “One more chapter” ed è dedicato agli appassionati di narrativa romance e young adult. A organizzarlo è Beatrice Galli, che ha scelto di partire con un appuntamento pensato per coinvolgere i lettori più giovani, ma non solo.

Primo incontro il 6 settembre

L’esordio del gruppo di lettura è fissato per sabato 6 settembre dalle 16.30 alle 18.00 negli spazi della libreria. Al centro della discussione ci sarà il romanzo “L’amante perduta di Shakespeare” di Felicia Kingsley, autrice amatissima nel panorama romance italiano.

Come partecipare

Per iscriversi all’incontro è necessario prenotare il proprio posto contattando la libreria al numero 0332/1690245 o scrivendo a varese@ubiklibri.it. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’acquisizione della copia del libro direttamente in libreria.

Un appuntamento per lettori e lettrici

Il progetto intende creare uno spazio di confronto e condivisione intorno ai libri, dove i partecipanti possano scambiarsi impressioni, emozioni e punti di vista. Un modo per avvicinare i giovani lettori alla narrativa romance e young adult e per vivere la lettura non solo come esperienza individuale, ma anche come occasione di comunità.