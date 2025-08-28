Alberi caduti e strade allagate per le piogge: interventi nel Luinese e a Cuasso

Sono diversi gli interventi che in queste ore stanno impegnando i vigili del fuoco a causa delle piogge intense della notte.

La zona più colpita è quella del Lunense. La Provinciale 69 si è allagata nel territorio di Brezzo di Bedero e la circolazione è stata vietata per il tempo necessario a liberare le carreggiate da acqua e detriti. A metà mattinata la circolazione è ripresa.

I rovesci della notte hanno alimentato il Lago Maggiore il cui livello è risalito sopra il livello di magra sia nel punto di rilievo di Pino sia in quello di Ranco.

Circolazione interrotta anche a Cuasso al Piano lungo la provinciale che conduce a Porto Ceresio a causa di un albero che è caduto sulla carreggiata.

I vigili del fuoco segnalano diversi interventi nel Luinese dovuti, soprattutto, ad alberi caduti.

L’allerta maltempo rimane in vigore. Per le prossime ore è atteso un nuovo e netto peggioramento delle condizioni.