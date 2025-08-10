Il torneo di Atene è la chicca del precampionato Openjobmetis
La squadra di Kastritis sarà impegnata anche con le squadre di Tortona e Bergamo e con il Sam Massagno. Il 23 agosto la salita al Sacro Monte con i tifosi
Per la seconda estate consecutiva c’è un torneo all’estero nel programma di amichevoli precampionato della Openjobmetis Varese. Se nel 2024 era stato il parquet di Minorca a ospitare i biancorossi per due serate (la prima con i padroni di casa, la seconda addirittura con il Real Madrid con punteggio in bilico fino all’ultimo), questa volta sarà Atene a ospitare Librizzi e compagni.
La squadra di Kastritis – impegnato quindi nella sua capitale – disputerà il torneo del 19 e 20 settembre.
Le “danze estive” inizieranno però in casa, a Varese, dopo una manciata di giorni di preparazione: il 29 agosto al Campus è stata comunque fissata la prima amichevole contro gli svizzeri del Sam Massagno, una “classica” del precampionato per entrambe le compagini. Sarà giocata a porte chiuse
Ci potranno essere anche i tifosi invece nella successiva amichevole: la Openjobmetis sarà nuovamente impegnata il 3 settembre, contro Bergamo all’Itelyum Arena.
Ritiro a Gressoney e Trofeo Lombardia
Sabato 6 settembre primo test da Serie A – a porte chiuse – con la trasferta sul campo della Bertram Tortona, una partita che anticipa la “salita” a Gressoney dove si terrà – anche questo un classico – il ritiro in altura per alcuni giorni. Al ritorno dalla Valle d’Aosta l’atteso Trofeo Lombardia del 13 e 14 settembre al PalaDesio.
Le ultime amichevoli
Si chiude poi con altre due ulteriori partite, contro il Derthona a Varallo Sesia il 24 settembre e contro Reggio Emilia a Varese il 28.
La salita al Sacro Monte
Oltre alle prove sul campo, anche una giornata per la città: la camminata al Sacro Monte in programma il 23 agosto dalle 16.
