Varese News

Archivio

Il torneo di Atene è la chicca del precampionato Openjobmetis

La squadra di Kastritis sarà impegnata anche con le squadre di Tortona e Bergamo e con il Sam Massagno. Il 23 agosto la salita al Sacro Monte con i tifosi

Openjobmetis Varese – Vanoli Cremona

Per la seconda estate consecutiva c’è un torneo all’estero nel programma di amichevoli precampionato della Openjobmetis Varese. Se nel 2024 era stato il parquet di Minorca a ospitare i biancorossi per due serate (la prima con i padroni di casa, la seconda addirittura con il Real Madrid con punteggio in bilico fino all’ultimo), questa volta sarà Atene a ospitare Librizzi e compagni.

La squadra di Kastritis – impegnato quindi nella sua capitale – disputerà il torneo del 19 e 20 settembre.

Le “danze estive” inizieranno però in casa, a Varese, dopo una manciata di giorni di preparazione: il 29 agosto al Campus è stata comunque fissata la prima amichevole contro gli svizzeri del Sam Massagno, una “classica” del precampionato per entrambe le compagini. Sarà giocata a porte chiuse

Ci potranno essere anche i tifosi invece nella successiva amichevole: la Openjobmetis sarà nuovamente impegnata il 3 settembre, contro Bergamo all’Itelyum Arena.

Ritiro a Gressoney e Trofeo Lombardia

Sabato 6 settembre primo test da Serie A – a porte chiuse – con la trasferta sul campo della Bertram Tortona, una partita che anticipa la “salita” a Gressoney dove si terrà – anche questo un classico – il ritiro in altura per alcuni giorni. Al ritorno dalla Valle d’Aosta l’atteso Trofeo Lombardia del 13 e 14 settembre al PalaDesio.

Le ultime amichevoli

Si chiude poi con altre due ulteriori partite, contro il Derthona a Varallo Sesia il 24 settembre e contro Reggio Emilia a Varese il 28.

La salita al Sacro Monte

Oltre alle prove sul campo, anche una giornata per la città: la camminata al Sacro Monte in programma il 23 agosto dalle 16.

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.