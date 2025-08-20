Varese News

Italia/Mondo

La proposta di Papa Leone: un venerdì di preghiera e digiuno per la pace

Il Pontefice ha indetto una giornata contro la guerra per venerdì 22 agosto. Il cardinal Zuppi: "Serve una pace disarmata". Rosario a Castiglione Olona

papa leone XIV robert francis Prevost

Venerdì 22 agosto, in occasione della memoria liturgica di Maria Regina, papa Leone XIV ha indetto una giornata di digiuno e preghiera per la pace.

L’appello del pontefice nasce dal desiderio di affidare al Signore le tante situazioni di guerra che insanguinano il mondo, a partire dalla Terra Santa e dall’Ucraina, invitando i fedeli a un gesto concreto di penitenza e di intercessione. «Senza perdono non ci sarà mai pace» ha ricordato il Papa, sottolineando come la riconciliazione sia la condizione imprescindibile perché i popoli possano tornare a vivere nella giustizia e nella serenità.

La scelta del 22 agosto non è casuale: in questa data la Chiesa celebra Maria come Regina, titolo che la tradizione lega anche al suo essere Regina della Pace. È a lei, dunque, che il Papa ha voluto affidare la supplica della Chiesa universale, affinché accompagni il cammino dell’umanità ferita e orienti i cuori verso la pace.

«Ci uniamo al pressante appello del Santo Padre – ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi – il perdurare di situazioni di violenza, odio e morte ci impegna a intensificare la preghiera per una pace disarmata e disarmante, supplicando la Beata Vergine Maria Regina della Pace di allontanare da ogni popolo l’orrore della guerra e di illuminare le menti di quanti hanno responsabilità politiche e diplomatiche».

Tra le prime iniziative segnalate sul territorio c’è quella di Castiglione Olona: nella serata di venerdì 22, alle 20,30, la comunità è invitata a partecipare a un rosario per la pace che sarà recitato nella chiesa di Madonna in Campagna.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.