La proposta di Papa Leone: un venerdì di preghiera e digiuno per la pace

Venerdì 22 agosto, in occasione della memoria liturgica di Maria Regina, papa Leone XIV ha indetto una giornata di digiuno e preghiera per la pace.

L’appello del pontefice nasce dal desiderio di affidare al Signore le tante situazioni di guerra che insanguinano il mondo, a partire dalla Terra Santa e dall’Ucraina, invitando i fedeli a un gesto concreto di penitenza e di intercessione. «Senza perdono non ci sarà mai pace» ha ricordato il Papa, sottolineando come la riconciliazione sia la condizione imprescindibile perché i popoli possano tornare a vivere nella giustizia e nella serenità.

La scelta del 22 agosto non è casuale: in questa data la Chiesa celebra Maria come Regina, titolo che la tradizione lega anche al suo essere Regina della Pace. È a lei, dunque, che il Papa ha voluto affidare la supplica della Chiesa universale, affinché accompagni il cammino dell’umanità ferita e orienti i cuori verso la pace.

«Ci uniamo al pressante appello del Santo Padre – ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi – il perdurare di situazioni di violenza, odio e morte ci impegna a intensificare la preghiera per una pace disarmata e disarmante, supplicando la Beata Vergine Maria Regina della Pace di allontanare da ogni popolo l’orrore della guerra e di illuminare le menti di quanti hanno responsabilità politiche e diplomatiche».

Tra le prime iniziative segnalate sul territorio c’è quella di Castiglione Olona: nella serata di venerdì 22, alle 20,30, la comunità è invitata a partecipare a un rosario per la pace che sarà recitato nella chiesa di Madonna in Campagna.