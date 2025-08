Micetta di 4 mesi si nasconde nel vano motore fra Viggiù e Varese e poi scappa, la padrona disperata: “Aiutatemi a trovarla”

A casa la micetta non c’era più, non si trovava. Poi il sospetto: “Non è che…“. E la prova: pelo e segni di zampate nel vano motore dell’auto: si era cacciata di nuovo nei guai. E ora l’animaletto non si trova.

Un accorato appello arriva da una lettrice che da giorni cerca disperatamente la sua gattina, Grigina, scomparsa nella mattinata di domenica 4 agosto. L’ipotesi più probabile è che la micetta si sia nascosta nel vano motore dell’auto, come aveva già fatto in passato, e sia poi caduta o scappata lungo il tragitto, durante un percorso che ha toccato numerosi comuni in provincia di Varese, in un raggio di circa 40 chilometri dal punto di partenza.

La proprietaria racconta che intorno alle 11:30 del mattino a Viggiù, Grigina si sarebbe infilata sotto il cofano della sua macchina, parcheggiata come sempre vicino casa. Poi il viaggio: Viggiù, Gaggiolo; Varese Viale Belforte, via Lazzaretto, via Carnia, via Guicciardini fino all’ospedale del Circolo dove l’auto è rimasta ferma per un po’. Quindi ancora Ghirla, Marchirolo, e il rientro verso Viggiù passando per Induno e la superstrada di Arcisate.

Una volta tornata a casa, insospettita dall’assenza della gattina, la padrona ha controllato il vano motore: nessun segno di ferite o incidente, ma tracce di pelo e impronte delle zampette che confermano la presenza della piccola viaggiatrice clandestina.

Grigina è una gattina di quattro mesi, pesa circa 2,5 kg, ed è di aspetto simil-siamese con le zampette bianche. Una gattina dolce e affettuosa che non si era mai allontanata dal giardino di casa.

«Vi prego, se l’avete vista o trovata in una di queste zone, aiutatemi a riportarla a casa», chiede la proprietaria con il cuore in mano.

Chiunque abbia informazioni può scrivere a questo indirizzo mail: avv.monicamina@libero.it