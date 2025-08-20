Nuovo look per le strade di Bregazzana. Sono stati infatti completati i lavori di riqualificazione del manto stradale in due vie centrali del quartiere: via Mondino, che collega il cimitero all’abitato, e via Motta. Un intervento atteso da tempo dai residenti, che restituisce sicurezza e funzionalità a due arterie importanti per la viabilità locale.

Quartieri al centro degli interventi

«I quartieri varesini sono al centro dell’attenzione come non mai – sottolinea Giacomo Fisco, consigliere delegato ai Quartieri – grazie a una serie di interventi che comprendono il piano manutenzioni, le opere previste dai Patti di Quartiere, frutto di un percorso di condivisione e partecipazione con i cittadini, fino agli eventi e alle rassegne che animano i diversi rioni».

Un’attesa lunga 40 anni

Soddisfazione anche dal Consiglio di Quartiere, come spiega la coordinatrice Daniela Penazzi: «Queste opere sono essenziali per chi vive qui e percorre ogni giorno queste strade. Via Mondino è strategica perché ospita il parcheggio, la fermata dell’autobus e il cimitero. Via Motta, invece, non veniva asfaltata da oltre 40 anni e necessitava urgentemente di un intervento».

Riqualificazione diffusa

Gli interventi a Bregazzana si inseriscono nel più ampio programma di manutenzioni avviato dal Comune di Varese, che nei mesi estivi sta interessando diversi quartieri con lavori mirati a migliorare la viabilità e la qualità degli spazi pubblici.