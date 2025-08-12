Varese News

Pranzo di Ferragosto al centro sportivo di Gorla Minore

Una giornata di festa all’insegna della spensieratezza e dei sapori per celebrare l’estate

Sagre, Fiere e Feste

15 Agosto 2025

Il Comune di Gorla Minore, attraverso l’Assessorato alla Cultura, propone un’occasione per vivere insieme il Ferragosto nell’ambito della rassegna “Un’Estate più Viva”. Giovedì 15 agosto, al Centro sportivo comunale “Angelo Pereni”, si potrà partecipare a un pranzo all’insegna della buona cucina organizzato in collaborazione con Superette Alimentari e la pizzeria L’Alternativa.

Un menù estivo e gustoso

Una proposta gastronomica con piatti freschi e saporiti, pensati per un pranzo estivo, gustoso ma leggero. Si comincia con un bruschettone mediterraneo e riso freddo, per poi proseguire con roast beef all’inglese e salamella con contorno a scelta tra insalata e pomodori. Per chiudere in dolcezza, l’anguria accompagnata da bevande comprese nel prezzo (vino, acqua, birra e bibite).

Come partecipare

Il pranzo costa 25 euro per gli adulti, mentre per i bambini sotto i 12 anni è previsto un menù dedicato a 10 euro. La prenotazione è obbligatoria, contattando il numero 3392297429.

Organizzato da

12 Agosto 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

