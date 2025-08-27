Ricerche ancora senza esito a Dorio e Castelveccana
Alle ricerche stanno collaborando numerosi nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provenienti da Lombardia, Sardegna, Veneto e Piemonte, impegnati su entrambi gli scenari operativi
Sono proseguite anche nella giornata di mercoledì 27 agosto le ricerche delle due persone scomparse nei giorni scorsi nelle acque lombarde: sul lago Maggiore, nel comune di Castelveccana, e sul lago di Como, in località Dorio in provincia di Lecco.
A Dorio, questa mattina è giunto il ROV (Remotely Operated Vehicle) in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo Sardegna. Sono in corso le attività di predisposizione dell’imbarcazione di appoggio che consentirà la guida del robot sui fondali del lago, fino a 200 metri di profondità, nella zona individuata per le ricerche.
Salvo peggioramento delle condizioni meteo, previste già dalla serata odierna, il ROV potrebbe iniziare le operazioni operative nelle prossime ore. Alle ricerche stanno collaborando numerosi nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provenienti da Lombardia, Sardegna, Veneto e Piemonte, impegnati su entrambi gli scenari operativi.
