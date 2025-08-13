Tra storia e leggenda: Cesarina Briante racconta i tarocchi in Sala Veratti a Varese

Un incontro tra storia, tradizione e immaginazione prende vita venerdì 22 agosto alle ore 18 alla Sala Veratti di Varese. L’ospite d’eccezione sarà Cesarina Briante, che condurrà il pubblico in un affascinante percorso tra arte, tarocchi e cultura lombarda, con il contributo delle suggestioni letterarie di Stendhal.

Tarocchi, arte e memoria

Intitolato Tarocchi come arte nel Ducato di Milano e la meraviglia di Stendhal, l’incontro si inserisce all’interno della mostra collettiva Armonie Cromatiche d’Autore, organizzata dall’Associazione Artisti Indipendenti di Varese in collaborazione con La Varese Nascosta e con il patrocinio del Comune di Varese.

Cesarina Briante, appassionata di storia locale e studiosa delle tradizioni antiche, propone un viaggio narrativo che intreccia ricerca storica e leggenda. Le carte dei tarocchi diventano così strumenti simbolici per evocare il passato del Ducato di Milano, con riferimenti iconografici e culturali che si fondono in un racconto sospeso tra arte e magia.

Uno sguardo originale nell’immaginario artistico e popolare

Attraverso storie e aneddoti, l’autrice offre uno sguardo originale sul ruolo dei tarocchi nell’immaginario artistico e popolare, arricchito da elementi del folklore e dalla sensibilità del pensiero romantico. Un appuntamento, a ingresso gratuita, che si preannuncia coinvolgente, aperto alla riflessione e alla scoperta.