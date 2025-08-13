Le stragi di Bologna e Piazza Loggia: l’esperto Danilo Coppe ne parla a Varese

Alla Sala Veratti di Varese l’esperto esplosivista e divulgatore di Parma analizza le stragi in una conferenza ad ingresso gratuito e aperta al pubblico

Un appuntamento di forte rilevanza storica e civile è in programma venerdì 29 agosto alle ore 18 alla Sala Veratti di Varese. Ospite d’eccezione sarà Danilo Coppe, esplosivista di Parma noto per le sue analisi tecniche sulle stragi di Bologna e di Piazza della Loggia a Brescia.

Analisi, documenti e verità da ricostruire

L’incontro, dal titolo Le stragi di Stato e le false informazioni offrirà al pubblico uno sguardo lucido e documentato su vicende che hanno segnato la storia della Repubblica. Coppe, con la sua esperienza e competenza scientifica, illustrerà elementi tecnici e indizi spesso trascurati, sollevando interrogativi sul ruolo dell’informazione, degli archivi e delle interpretazioni ufficiali.

Un’occasione per pensare, capire e ricordare

La conferenza è organizzata dall’Associazione Artisti Indipendenti di Varese in collaborazione con La Varese Nascosta, con il patrocinio del Comune di Varese, e si inserisce all’interno della mostra collettiva “Armonie Cromatiche d’Autore”, aperta fino al 31 agosto.

L’evento è ad ingresso libero ed è rivolto a un pubblico interessato all’approfondimento storico e all’indagine delle fonti, in un’ottica di verità e memoria collettiva.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA MOSTRA COLLETTIVA: