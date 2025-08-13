Serata musicale con Riccardo Ceratti alla Sala Veratti di Varese

Una serata di musica e riflessione attende il pubblico sabato 16 agosto 2025 alle ore 21.00 alla Sala Veratti di Varese. Protagonista dell’evento sarà Riccardo Ceratti, cantautore e pianista già voce dei Los Muntos, noto per il suo stile intenso e consapevole.

Musica e parole che toccano la coscienza

Promossa dall’Associazione Artisti Indipendenti di Varese, in collaborazione con il progetto “La Varese Nascosta” e con il patrocinio del Comune di Varese, la serata si inserisce nel calendario degli eventi culturali ospitati dalla mostra collettiva “Armonie Cromatiche d’Autore”, in corso fino al 31 agosto.

Riccardo Ceratti porterà in scena una selezione di brani originali con cui affronta temi sociali, storici e ambientali. Il suo stile unisce la canzone d’autore alla sensibilità per le problematiche del nostro tempo, in una formula musicale che punta al cuore e alla coscienza del pubblico.

Un artista tra musica e impegno civile

Conosciuto per l’energia interpretativa e la profondità dei suoi testi, Ceratti si distingue nel panorama cantautorale per l’attenzione ai contenuti e per una scrittura autentica, capace di unire emozione e pensiero critico. La serata sarà un’occasione per ascoltare dal vivo il suo repertorio, in un contesto raccolto e artistico come quello della Sala Veratti.

Ingresso libero e mostra visitabile

L’ingresso al concerto è gratuito. I visitatori potranno anche approfittare dell’occasione per visitare la mostra “Armonie Cromatiche d’Autore”, che ospita opere di diversi artisti e rimane aperta al pubblico fino al 31 agosto.