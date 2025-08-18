Varese, “Il secolo è mobile”: a teatro la storia delle migrazioni con Gabriele Del Grande

Venerdì 22 agosto a Varese, lo Spazio Yak ospita “Il secolo è mobile”, spettacolo teatrale di e con Gabriele Del Grande, giornalista e autore impegnato da oltre dieci anni sul fronte delle migrazioni tra Africa ed Europa. L’appuntamento, con inizio alle 20.45, apre la terza edizione di “Autunno Caldo”, il camp di formazione politica promosso da Collettiva* Varese.

Sul palco, Del Grande conduce il pubblico in un viaggio intenso attraverso un secolo di migrazioni, tra fotografie, video d’archivio e narrazione dal vivo, concludendo con una provocazione visionaria sul futuro dell’Europa.

Un racconto tra storia e visione

“Il secolo è mobile” non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza di approfondimento storico e civile. Gabriele Del Grande, da anni impegnato come reporter e documentarista, utilizza il linguaggio del teatro per restituire volti, storie e numeri di un fenomeno che continua a segnare il nostro presente.

Fondatore nel 2006 di “Fortress Europe”, primo osservatorio sulle vittime della frontiera, Del Grande ha condotto ricerche in oltre trenta paesi tra Mediterraneo e Sahel, collaborando con diverse testate italiane e internazionali.

Aperitivo e partecipazione gratuita

L’iniziativa si svolge a Spazio Yak, in piazza De Salvo 6. A partire dalle 19.30, sarà possibile partecipare a un aperitivo a cura di Zona Franca, realtà attiva sul territorio, mentre lo spettacolo avrà inizio alle 20.45. L’ingresso è libero.

L’appuntamento segna l’apertura di “Autunno Caldo”, percorso di formazione politica che, per il terzo anno, propone momenti di dibattito, cultura e confronto a Varese, promosso da Collettiva* Varese.

Una rete di realtà attive sul territorio

Lo spettacolo è sostenuto da un ampio ventaglio di organizzazioni che da anni operano sul tema delle migrazioni: Associazione 100venti, Arci, Nazione Umana, Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, Cooperativa San Martino e Pane di Sant’Antonio ODV.

Una rete che dimostra come il teatro possa essere non solo cultura, ma anche spazio di riflessione civile condivisa.