A Gallarate di nuovo in piazza per Gaza e la Palestina
Dopo diverse settimane di "rumore per Gaza" alla sera di domenica, l'iniziativa viene riproposta al sabato pomeriggio
Sabato 20 settembre dalle ore 18.00 si “fa rumore” per Gaza in piazza Libertà a Gallarate.
Dal luglio scorso l’iniziativa è stata replicata più volte alla domenica sera alle 22, dopo il primo appello che era stato lanciato a livello nazionale e a cui avevano aderito varie realtà, associazioni, parrocchie, singoli.
Ora a Gallarate la mobilitazione si sposta al sabato pomeriggio, alle 18, per «”fare rumore” per quanto sta succesendoin a Gaza e in Palastina e a sostegno della Global Sumud Flotilla», spiegano i promotori.
«Siamo cittadini/e che non vogliono rimanere indifferenti di fronte a questo genocidio in atto».
L’intervento simbolico arriva alla vigilia dello sciopero generale proclamato da diversi sindacati di base e dalla Cgil per la giornata del 22 settembre (vedi qui).
