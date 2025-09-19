A Gallarate di nuovo in piazza per Gaza e la Palestina

Sabato 20 settembre dalle ore 18.00 si “fa rumore” per Gaza in piazza Libertà a Gallarate.

Dal luglio scorso l’iniziativa è stata replicata più volte alla domenica sera alle 22, dopo il primo appello che era stato lanciato a livello nazionale e a cui avevano aderito varie realtà, associazioni, parrocchie, singoli.

Ora a Gallarate la mobilitazione si sposta al sabato pomeriggio, alle 18, per «”fare rumore” per quanto sta succesendoin a Gaza e in Palastina e a sostegno della Global Sumud Flotilla», spiegano i promotori.

«Siamo cittadini/e che non vogliono rimanere indifferenti di fronte a questo genocidio in atto».

L’intervento simbolico arriva alla vigilia dello sciopero generale proclamato da diversi sindacati di base e dalla Cgil per la giornata del 22 settembre (vedi qui).