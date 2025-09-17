A Luvinate è partito il Pedibus

E’ iniziato con l’avvio del nuovo anno scolastico il progetto Pedibus per i bambini e le famiglie che frequentano la Scuola Primaria di Luvinate. L’iniziativa, da anni promossa dalla Scuola all’interno del Programma Green School, per quest’anno è partito subito, con la prima settimana di attività.

COSA È IL PEDIBUS, SOCIALIZZAZIONE, AUTONOMIA, AMBIENTE – Il Pedibus è un servizio di scuolabus a piedi, organizzato e gratuito, che accompagna i bambini dai punti di ritrovo verso la scuola e viceversa. Funziona con un percorso stabilito, fermate predefinite e orari precisi, simile a uno scuolabus tradizionale, ma con bambini e adulti volontari che camminano insieme. Il progetto promuove l’autonomia, l’attività fisica e la socializzazione tra i bambini, riducendo al contempo il traffico e l’inquinamento.

COME FUNZIONA – Come un autobus, il Pedibus ha un capolinea, diverse fermate lungo il cammino e un orario stabilito. Rispetto all’anno scorso, sono quattro le fermate in paese: i parcheggi di via Postale Vecchia, Telaio, Parco del Sorriso e Mazzorin. Un adulto fa da “autista” (capofila) e altri adulti da “controllori” per chiudere la fila e garantire la sicurezza dei bambini.