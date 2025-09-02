“Arte da copertina” ad Angera: al Kapannone la mostra con le riviste illustrate da Matisse e Dalì

Il Kapannone dei Libri di Angera riapre la stagione espositiva con un appuntamento dedicato a un patrimonio raro e affascinante, al crocevia tra arte, editoria e stampa.

La data da segnare in calendario è quella di venerdì 5 settembre, quando alle 18 ci sarà inaugurazione di Arte da copertina, una mostra che porta alla scoperta delle riviste illustrate nate nella prima metà del Novecento.

In quegli anni, artisti come Chagall, Matisse e Picasso incontravano editori pronti a partecipare al processo creativo e stampatori capaci di perfezionare tecniche che consentivano di esprimersi sulla carta con la stessa libertà riservata a tele e pennelli. Ne nacquero pubblicazioni di qualità straordinaria, con copertine e illustrazioni ideate appositamente e quasi mai riprodotte altrove.

Si tratta di riviste a tiratura limitata, con una circolazione che raramente superava i confini francesi.

La mostra di Angera offre l’occasione di ammirarle, sfogliarle e scoprire i tesori lasciati tra le pagine dai grandi maestri del secolo scorso.

L’esposizione sarà aperta nei fine settimana fino al 26 ottobre, dopo l’inaugurazione di venerdì 5 settembre alle 18.

«Il luogo privilegiato di queste collaborazioni è (stato) sicuramente Parigi – commenta Andrea Kerbaker del Kapannone -. Questo rende difficile la conoscenza e la fruizione di tali opere nel nostro Paese, tanto più che la loro natura cartacea le destina spesso alla conservazione negli scaffali più che all’esposizione. Escono però allo scoperto grazie alla nostra mostra, con cui il Kapannone dà corpo a un’esperienza espositiva da non perdere: il racconto dell’arte che ha preso forma nella carta stampata per rendere omaggio alla straordinaria stagione delle

edizioni d’arte del primo Novecento»