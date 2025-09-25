“Blue Jeans”: storia e creatività in mostra a Cavaria con Premezzo

Ogni artista partecipa con una propria visione personale, intrecciando storie intime e collettive, memoria e immaginazione, poesia e provocazione

Dal 5 al 19 ottobre 2025, l’Associazione Culturale Blaue Reiter odv presenta la mostra collettiva “Blue Jeans” presso l’Antico Palazzo Comunale di Cavaria con Premezzo. La mostra, che inaugura domenica 5 ottobre alle ore 11, vuole rendere omaggio al fascino e alla storia di uno degli indumenti più iconici e universali: il blue jeans.

Con un tema che affonda le radici nel tessuto “Bleu de Genes” di origine genovese, il blue jeans è molto più di un semplice capo di abbigliamento. Come scrive Lara Scandroglio nel suo testo critico, “Il blue jeans non è soltanto un capo d’abbigliamento, ma un linguaggio universale che ha attraversato epoche, culture e generazioni.” Nato nel XIX secolo come tessuto da lavoro, è diventato simbolo di ribellione giovanile e, nel tempo, icona della cultura popolare. Il jeans, democratico e quotidiano, ha saputo raccontare storie, essere testimone di trasformazioni sociali e diventare simbolo di appartenenza.

La mostra esplora queste molteplici “anime” del blue jeans attraverso diverse forme artistiche: pittura, installazione, collage e sperimentazioni polimateriche. Ogni artista partecipa con una propria visione personale, intrecciando storie intime e collettive, memoria e immaginazione, poesia e provocazione.

Partecipano alla mostra i seguenti artisti: Corrado Bosco, Marco Carabelli, Giuseppe Catone, Graziana Chioatto, Armando Cortese, Mauro Crivelli, Vittorio Fieramonti, Romi Galbiati, Lucia Marchesin, Rolan Marcolini, Ennio Melandri, Carlo Naso Onofrio, Lucia Pisanello, Claudio Scotti, Massimo Turato, Luisa Vaiana e Antonella Valdemarca.

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari:

Venerdì e sabato: dalle 16:00 alle 19:00

Domenica: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

L’ingresso è gratuito, e tutti gli appassionati di arte sono invitati a scoprire un’esposizione che unisce storia, cultura e innovazione attraverso il linguaggio del blue jeans.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Armando Cortese, Presidente dell’Associazione Culturale Blaue Reiter, al numero 3477175102 o via email all’indirizzo armando.cortese@yahoo.it.